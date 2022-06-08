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Togg'da boyasız denemeler başladı
EKONOMİ 08.06.2022, 10:54
Togg, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesislerinde boyasız denemeler başladı.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da çalışmalar hızla devam ederken, "Avrupa’nın en temiz boyahanesi"ne sahip Gemlik ilçesindeki tesislerinde boyasız denemeler başladı.
Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, boyasız denemelerin başladığı duyuruldu.
Kullanıcılara, "Sizce ilk Togg hangi renk olacak?" sorusu da yöneltildi.
https://twitter.com/Togg2022/status/1534430025470005249
Alınan bilgiye göre renk denemeleri öncesi son kontrollerini tamamlayan ekiplerin ilk C-SUV gövdesinde boyasız provalarını gerçekleştirdi. Gemlik Tesisi’ndeki boyahanede bir sonraki aşamada ilk boyalı deneme yapılacağını kaydetti.
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