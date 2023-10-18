Tofaş Bursa medyasına kapılarını açtı: Yıllık 420 bin araç üretiliyor

Tofaş Fabrikası’nda Bursa medya temsilcileri ve köşe yazarlarına sunum yapıldı. 1972 yılında 20 bin olan yıllık araç üretim kapasitesinin bugün 420 bine çıktığı vurgulanırken, 2022 yılında 264 bin araç üretilirken, ihracat adeti 121 bin 485 olarak gerçekleştiği bildirildi.

BURSA (İGFA) - Tofaş Fabrikası Bursa medya temsilcileri ve köşe yazarlarına kapılarını açtı. İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir, İGFA Haber Koordinatörü Mehmet Ali Ekmekçi'nin de katıldığı programda, Tofaş Fabrika Direktörü Zeki Erdal Şimşek, medya temsilcileri ve köşe yazarlarına Tofaş Fabrikası hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Tofaş Üretim Direktörü Recep Temizesen de, medya temsilcileri ve köşe yazarlarıyla fabrika gezisinde çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tofaş; üretim hacmi, ihracat performansı, ar-ge yetkinlikleri ve 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. Türkiye'nin öncü otomotiv şirketi Tofaş'ın temelleri 1968 yılında atılmıştır.

TOFAŞ Bursa fabrikası, kapılarını Bursa medyalarının yöneticileri ve köşe yazarlarına açtı.

TOFAŞ HAKKINDA

Tofaş; üretim hacmi, ihracat performansı, ar-ge yetkinlikleri ve 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. Türkiye’nin öncü otomotiv şirketi Tofaş’ın temelleri 1968 yılında atılmıştır.

Sermayesinde, Koç Holding ile Stellantis’in eşit hissedar olduğu Tofaş’ın %24,3’ü halka açık olan hisseleri, Borsa İstanbul BİST 30 ve BİST 100 endekslerinde işlem görmektedir. Ayrıca Tofaş, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır.

Tofaş; üretim hacmi, ihracat performansı, ar-ge yetkinlikleri ve 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. Genel Merkezi İstanbul’da olan Tofaş, üretim faaliyetlerini 350.000 m²’si kapalı, yaklaşık 1 milyon m² alan üzerinde kurulu Bursa’daki fabrikasında gerçekleştirmektedir.

Stellantis’in önemli üretim ve ar-ge merkezlerinden biri olan Tofaş, Türkiye ekonomisine, sanayi ve ar-ge birikimine katma değer sağlamaktadır. Bugün ulaştığı noktada, sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip olan Tofaş Ar-Ge Merkezi; Tofaş Fabrikası’nda üretimi gerçekleşen modellerin yanı sıra Stellantis bünyesindeki farklı modellerin ürün geliştirme süreçlerinde görev almaktadır.

Tofaş fabrikasında, Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback, Station Wagon, Cross ve Cross Wagon modellerinin yanı sıra Fiat Fiorino modelinin üretimi ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihracatı gerçekleştirilmektedir. Müşteri beklentilerine uygun geniş marka ve ürün portföyü ile yurt içi pazarda iddiasını ortaya koyan Tofaş, iç pazarda 6 markanın (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep®, Maserati, Ferrari) temsilciliğini yürütmektedir.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI

1968 yılında kurulan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, ilk olarak 1971’de üretime başladı. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde yer alan fabrika, 6 bin çalışanıyla bir kasabaya eşdeğer nüfusa sahip. 1972 yılında 20 bin olan yıllık araç üretim kapasitesi, bugün 420 bin.

Fabrikada, 7 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea ailesinin; Sedan, Hatchback, Station Wagon, Cross ve Cross Wagon modelleri, ticari araç segmentinde ise Fiat Fiorino modelinin üretimi yapılıyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 7 milyonuncu aracını üreten Tofaş, ülkemizin otomotiv üretiminin yüzde 19’u, ihracatının ise yüzde 12’si gerçekleştiriyor. 2022 yılında 264 bin araç üretilirken, ihracat adeti 121 bin 485 olarak gerçekleşti.

Tofaş, yarattığı istihdamın yanı sıra bölgede yarattığı dolaylı istihdamla, yan sanayi, ar-ge ve mühendislik ekosisteminin gelişimine yaptığı katkıyla ve sosyal yatırımlarıyla, Bursa’da yarattığı katma değerin sürekli artmasını hedefliyor.

TOFAŞ AR-GE MERKEZİ

Tofaş, 1994 yılında ülkemizde ve Bursa’da ar-ge ekosisteminin gelişimine öncü olacak nitelikte bir yatırım gerçekleştirdi ve Tofaş Ar-Ge Merkezi’ni kurdu. 2008 yılı itibarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tescil edilen Türkiye’deki ilk ar-ge merkezlerinden biridir.

Türkiye’nin en çok ar-ge harcaması yapan şirketlerinden biri olan Tofaş Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en iyi otomotiv ar-ge merkezi seçilmiştir. Tofaş Ar-Ge Merkezi, ileri teknolojisi ve geniş laboratuvar yelpazesi ile Stellantis’in en önemli ar-ge tesisleri arasında yer almaktadır.

Sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip olan Tofaş Ar‑Ge Merkezi; araç geliştirme sahasında yüksek teknolojili ve çeşitliliği ile öne çıkan, küresel çapta bir altyapıya sahip. 20.110 m²’lik laboratuvar ve ofis alanına sahip olan merkezde dış kaynaklar dahil olmak üzere yaklaşık 800 çalışan görev alıyor.

Tofaş Ar-Ge; küresel ürün projeleri için mühendislik ihracat merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. Tofaş’ta üretilecek modellerin yanı sıra Stellantis’in dünyanın farklı bölgelerinde üretilen marka ve modellerinin ürün geliştirme projelerinde Tofaş mühendisleri aktif rol oynuyor. Stellantis ürün projelerindeki sorumluluğu gün geçtikçe artan Tofaş, mühendislik ihracatıyla ülkemizin ekonomisine, sanayi ve ar-ge birikimine katkı sağlıyor. Küresel otomotiv yazılımı alanındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere faaliyet kapsamını sürekli genişletiyor.

Son 16 yılda 18 farklı üniversiteyle yaklaşık 130 projede ortak çalışan Ar-Ge Merkezi, kadrosunu mühendislik şirketleri ve serbest yazılımcıları dâhil ederek büyütmeyi, çok daha geniş bir ar-ge ekosistemi ile çalışarak ar-ge ihracatını artırmayı ve böylelikle hem Türkiye’de hem de Bursa’da mühendislik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE YÖNETİMİ

Tofaş, İklim Platformu’nun kurumsal bir üyesi olarak sıfır karbon piyasasının gereklerine kademeli geçişi sağlayacak adımları atmak için çalışıyor. Doğal kaynakların korunması, faaliyetlerinin minimum çevresel etki ile gerçekleştirilmesi için çalışırken, sürdürülebilirlik anlayışını, bayi ve tedarikçileri gibi etki alanındaki tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde sürdürmeye odaklanıyor.

İklim Platformu’nun kurumsal bir üyesi olarak düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen Tofaş, 2050 yılında ‘karbon nötr’ tesis olma hedefi doğrultusunda, kapsamlı bir yol haritası izliyor.

Tofaş, yeşil malzeme kullanımı, güneş enerjisi üretimi ve kullanımı, enerji verimlilik projeleri ve döngüsel ekonomi gibi faaliyetleriyle, Kapsam 1 ve 2’nin toplamında 2030’a kadar yüzde 50 karbon azaltımını hedefliyor. Verimlilik projeleri, çevre ve işletme yatırımları ile CO2 emisyonları, enerji ve su tüketimini azaltmaya devam ediyor.

2022 yılında verimlilik projeleri, çevre ve işletme yatırımları ile CO2 emisyonları, enerji ve su tüketiminin azaltılmasına devam edildi. Hayata geçirilen 201 enerji verimlilik projesi sayesinde, toplam 115.055 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 9.622 ton CO2 azaltımı sağlandı. 2022 yılında Tofaş’ın araç başına enerji tüketimi bir önceki yıla göre %20 azalarak 3,19 GJ ile hedeflenen değerden daha iyi olarak gerçekleşirken, üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonu araç başına 249 kg/CO2 (eq) oldu. Araç başına su tüketimi bir önceki yıla göre %6 oranında azaltılarak, 2,74 m3’e indi. Fabrika içi sirkülasyon sistemi sayesinde 2022 yılında yaklaşık 60 milyon m3 suyun tekrar kullanımı sağlandı. 2022 yılında da gerek yasal merciler gerekse paydaşlarca yapılan çevresel denetimlerde “sıfır uygunsuzluk”la başarılı olarak değerlendirildi.

Tofaş’ın tüm lojistik faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik iyileşmeler yapılırken, tedarikçilerinde de çevresel performansı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu bağlamda, hizmet sağlayıcıların seçiminde; enerji verimliliği yönetim sistemi, karbon ayak izi doğrulama sertifikası ve emisyon ölçümleri gibi faktörler dikkate alınıyor.

Sertifika ve Ödüller

1998'den bu yana ISO 9001 2010 yılında ISO 10002 1998'den bu yana ISO 14001 2005’ten bu yana ISO 14064 ve ISO 50001 Türkiye’nin enerji verimliliği en yüksek otomobil fabrikası - OHSAS 18001

İSO çevre ödülleri

Avrupa Birliği çevre ödülleri Avrupa Birliği İş Güvenliği En İyi Uygulama Ödülü Türkiye'nin enerji verimliliği en yüksek otomobil fabrikası Sıfır Atık Belgesi

İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME

Tofaş fabrikasında, üretkenlik amaçlı dijital optimizasyon uygulamalarıyla, akıllı fabrikaya yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Dijitalleşme alanında ağırlıklı olarak nesnelerin interneti (IoT), ileri analitik ve makine öğrenmesi, görüntü işleme, iş birlikçi robotlar (cobot), robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi teknolojiler başı çekiyor.

Üretimde kullanılan birçok ekipman, IoT platformlarına bağlanarak ekipmanların kritik parametrelerinin anlık olarak izlenebilmesini sağlıyor. İş süreçlerinin dijitalleşmesiyle iş akışları kolaylaştırılıyor ve önemli tasarruf sağlanıyor. RPA teknolojisi kullanılarak, çalışanların yaptığı tekrar eden ve dikkat gerektiren işlemler için çözüm sunan projeler geliştiriliyor. Yeni nesil görüntü işleme ve yapay görme teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen projelerle kritik kalite kontrol süreçlerinin garanti altına alınması sağlanıyor.

Ayrıca Tofaş’ın üretimde kullandığı cobotlar sayesinde, robot ve çalışanların birlikte çalışmalarını gerektiren bazı operasyonlar otomatizme ediliyor. Giyilebilir teknolojiler ile ilgili yapılan projelerle de işçilik maliyetlerinde ve ergonomide iyileştirmeler sağlanıyor. Veri bilimi, yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri ile özellikle insan eliyle zorlanılan işlemler optimize ediliyor. Bu teknolojiler, iş güvenliği ve verimlilik alanında önemli fırsatlar ve iyileştirmeler sağlıyor.

Tofaş, dijital dönüşüm programının temel parçası olarak mevcut veri tabanlarının niteliklerini iyileştirirken, bir yandan da uzaktan çalışma, 5G, bulut, siber güvenlik gibi bilgi teknolojilerini geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Tofaş dijitalleşme alanında; daha fazla sayıda ve yüksek katma değerde projeleri gerçekleştirmek, dış kaynaklar ile daha etkin iş birlikleri kurmak, dijital alanlarda çalışanlarının yetkinliklerine yatırım yapmak ve entegre bağlanabilirlik altyapısı ile yeni hizmetler ve iş ortaklıkları geliştirmek üzere çalışıyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tofaş, İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda dünya klasında, proaktif ve yalın iş güvenliği yaklaşımını benimsiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Tofaş Fabrikası, İSG konusunda, Stellantis fabrikaları arasında örnek olarak gösteriliyor. Fark yaratan uygulamaların incelenmesi amacıyla pek çok firma tarafından ziyaret ediliyor.

Tofaş, sadece çalışanlarının değil, aynı zamanda tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve müteahhit firma personelinin de İSG kültürünü üst düzeye çekmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda sürekli iyileştirmeler yaparak, İSG risklerini azaltmayı taahhüt ediyor.

Ödüller

Tofaş VR (Sanal Gerçeklik) Forklift Simülatörü projesi - MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) İş Güvenliğinin Yıldızları yarışması “İletişimde Yenilikçiler” kategorisinde en iyi 3 fabrikadan biri

Avrupa İş Güvenliği Ajansı

MESS İSG Altın Öneri Ödülleri

AB İş Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) Avrupa'nın En İyi Uygulamaları Ödülleri

MESS Altın Eldiven Ödülleri

İNSAN KAYNAĞI

Tofaş, tüm insan kaynakları süreçlerini ve politikalarını kapsayıcılık, eşitlik, çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda belirliyor. 2017 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) yanı sıra Tofaş Etik İlkeleri doğrultusunda cinsiyet, yaş, etnik köken, dini inanç, yaşam ve ifade biçimleri, zihinsel ve fiziksel tüm farklılıkları bir zenginlik olarak görüyor.

Bursa’nın 2020 ve 2021 yıllarında ‘en çok engelli istihdamı olan’ ve ‘en çok engelli istihdamı destek projesi hayata geçiren’ şirketi olan Tofaş’ta, 2022 yılı itibarıyla 194 engelli çalışan görev alıyor. Tofaş, Bursa ili kapsamında, yasal sınır olan çalışan sayısının %3’ü kadar çalışma zorunluluğunun üzerinde en çok engelli çalıştıran firma konumundadır. Şirket, ofis çalışanları içinde yüzde 25 olan kadın istihdam oranını yüzde 35 seviyelerine, %3,3 olan engelli istihdam oranını ise yüzde 5 seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.

Tofaş, sağlıklı, güvenli ve sosyal yaşama değer katan bir çalışma ortamı sağlarken aynı zamanda çalışanların yeni nesil yetkinlik ihtiyaçlarına uygun gelişim fırsatları da sunuyor.

2011 yılında kurulan Tofaş Akademi, Tofaş’ın kurumsal değerleri ve stratejileri doğrultusunda tüm çalışanlarına yaşam boyu öğrenme ve gelişim olanakları sunuyor. Başta Tofaş çalışanları olmak üzere bayi teşkilatı, müşteri ilgi merkezi ve tedarikçi çalışanlarına eğitimler veren Tofaş Akademi, bugünün işini daha iyi yapmalarını ve geleceğe hazırlanmalarını sağlamak üzere Tofaş’a ve değer zincirine en uygun öğrenme deneyimini sunmayı amaçlıyor.

Akademi, 249 iç eğitmen ve 150 iç mentor ile teknik eğitimlerin yüzde 90’ını iç kaynaklar ile sağlıyor. Akademide kurumsal, fonksiyonel ve bireysel olmak üzere üç basamaklı ve oldukça kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiliyor. Tofaş Akademi’de 2022 yılında 7 bin kişiye toplam 162 bin saat eğitim verildi.

BURSA’DA TOPLUMSAL FAYDA YARATAN ÇALIŞMALAR

Tofaş, gelecek nesillere yatırım, kapsayıcılık ve çeşitlilik ile kültürel mirası koruma alanlarında uzun soluklu projeler hayata geçiriyor. Başta Bursa olmak üzere toplum için değer yaratacak, toplumsal gelişmeyi çok yönlü bir yaklaşımla destekleyecek programlar yürütüyor.

Tofaş Spor Kulübü

1974 yılında kurulan Tofaş Spor Kulübü, altyapı odaklı sistematik çalışmalarıyla yıllar içerisinde Bursa ve ülke basketbolu için yeni spor insanları yetiştirmekte, gençlere fırsat eşitliği sağlayarak, sağlıklı nesillerin oluşmasına ve toplumun yaşam kalitesinin artmasına destek oluyor.

Tofaş Spor Kulübü yetiştirdiği oyuncu ve antrenörlerle ulusal ve uluslararası alanda sportif başarılar elde ederek, Bursa’yı basketbol şehrine dönüştüren ve taraftarını gururlandıran örnek bir spor kulübü olmayı hedefliyor.

2016 yılından bu yana yürütülen Yeni Nesil Tofaş Projesi ise çocuklara spora erişimde fırsat eşitliği yaratmak ve çocuklara spor eğitiminin ötesinde, hayatın her alanında başarılı olmalarına yardımcı olacak bir kültür kazandırma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılına kadar Bursa’nın farklı ilçelerinde kurulan 15 basketbol okulu ile toplam 6.500 çocuk, 5.000 anne ve babaya ulaşıldı.

10 şehirde faaliyet gösteren toplam 22 adet Tofaş Basketbol Okulları’nda, 2022 yılı itibarıyla toplam 4.500 çocuk basketbol eğitimi aldı.

Koç Holding’in topluluk şirketleri ile deprem bölgesinde kurduğu Umut Kentlerdeki Tofaş Basketbol Okulları da, çocuklara spor ve gelişim fırsatları sunuyor. Hatay ve Adıyaman'da faaliyet gösteren okullarda, Tofaş Spor Kulübü koordinatörlüğünde, yerel antrenörler ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle basketbol eğitimleri veriliyor.

Tofaş Spor Kulübü’nün sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla ulaşılan toplam kişi sayısı ise 2022 yılında 29 bine ulaştı.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi Ve Tofaş Sanat Galerisi

Anadolu’daki otomotiv mirasına sahip çıkmak amacıyla 2002 yılında kurulan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesidir. Müzeyi ziyaret edenler, 2.600 yıl öncesine ait bir tekerlekten başlayarak, Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar devam eden tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Müzeyi bugüne kadar yaklaşık 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Müze ve 50 farklı bitki türü bulunduran bahçesi, yıl boyunca konserlere, sanat ve kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi sınırları içinde yer alan ve sanat galerisi olarak hizmet veren Umurbey Hamamı ise, bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak düzenlenen 'Bursa'da Cumhuriyet Kutlamaları' dahil olmak üzere geçici sergilere ev sahipliği yapıyor.

Tofaş Fen Lisesi

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi DOSAB ve Tofaş’ın birlikte hayata geçirdiği 2014-2015 öğretim yılında eğitime başlayan Tofaş Fen Lisesi, Bursa-Nilüfer ilçesinde yer alıyor. Tofaş, Tofaş Fen Lisesi’nin öğretmen, öğrenci gelişimine ve okulun gelişim amaçlı fiziki ihtiyaçlarına yönelik destek ve başarıyla mezun olan öğrencilere burs desteği sağlıyor. Tofaş desteğiyle Tofaş Fen Lisesi’nde açılan ‘Yenileşim Atölyesi’’nde ise otomotiv ve mühendislik alanına yön verecek, geleceği şekillendirecek, donanımlı gençlerin yetişmesine destek olunuyor.