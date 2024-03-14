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Tofaş 2023'te de başarılı finansal ve faaliyetlere ulaştı

Tofaş, 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Şirket, geçtiğimiz yıl başarılı finansal ve faaliyet sonuçlarına ulaşırken, Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanlarının yetkinlik gelişimine olan yatırımlarına devam devam etti.BURSA

EKONOMİ 14.03.2024, 14:12
Tofaş 2023'te de başarılı finansal ve faaliyetlere ulaştı

Tofaş, 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Şirket, geçtiğimiz yıl başarılı finansal ve faaliyet sonuçlarına ulaşırken, Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanlarının yetkinlik gelişimine olan yatırımlarına devam devam etti.BURSA (İGFA) -Türkiye’nin öncü otomotiv şirketi Tofaş, 2023 yılında başarılı iş sonuçlarına ulaşırken, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve inovasyon temeline dayanan anlayışıyla; Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanlarının yetkinlik gelişimine olan yatırımlarını sürdürdü.

Raporda; ekonomideki koşulların yanı sıra teknolojik gelişmelerle birlikte otomotiv dünyasının hızlı değişmeye devam ettiği ve, yoğun rekabetin yaşandığı 2023 yılında Tofaş’ın sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, ekonomik değer yaratmaya,toplumsal gelişimi destekleyici projeler üretmeye, çevresel, sosyal ve yönetsel performansı sürekli iyileştirerek paydaşları için yaratılan değeri artırmaya devam edileceği” vurgusu yapıldı.

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, faaliyetraporukapsamındaki değerlendirmesinde, şirketin başarılı performansını sürdürdüğünü söyleyerek, “Tofaş hızla değişen dinamikleri yönetme kabiliyeti, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirdiği kurumsal yetkinlikleri, istikrarlı yatırımları ve rekabetçiliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Dijital dönüşüm, inovasyon, ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlarla yarınlara hazırlanıyor” dedi.

Koç, 2023 yılının Mart ayında Koç Holding ile Stellantis Grubu arasında imzalanan çerçeve anlaşma ve Temmuz ayında Tofaş ile Stellantis Türkiye arasındaki satın alma anlaşması olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Çok önemli bu stratejik iş birliği, Koç Holding ve Stellantis’in ülkemizin geleceğine olan büyük güvenlerinin güçlü bir teyididir. Rekabet Kurumu onayı da dâhil olmak üzere, düzenleyici onaylara tâbi olan bu işlemin 2024 yılında tamamlanmasını umuyoruz” dedi.

“TOFAŞ’IN HEDEFİ 2030 YILINDA YÜZDE 50 KARBON AZALTIMI”

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu da "2023 yılı şirketimiz açısından geleceğimiz için çok önemli adımlar attığımız, başarılı iş sonuçları elde ettiğimiz önemli bir yıl olarak tarihimize geçti. Önümüzdeki dönemde tecrübemiz ve sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimizle güçlü duruşumuzu sürdürecek, otomotiv sanayinin yaşadığı dönüşümde Tofaş olarak ülkemizin önde gelen oyuncusu olmaya ve ezberleri bozmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Eroldu, Tofaş’ın  ağırlıkla enerji verimliliği projeleri, güneş enerjisi üretimi ve kullanımı ile Kapsam 1 ve 2 toplamında 2030’a kadar yüzde 50 karbon azaltımını hedeflediğini de kaydederek sözlerine şöyle devam etti;"2050 yılında danet sıfırkarbon lmayı hedefliyoruz. Koç Holding’in iklim kriziyle mücadele yolunda başlattığı, somut ve uygulanabilir adımları içeren Karbon Dönüşüm Programı’nın bir parçası olarak, iklim krizinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası “Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne dâhil olduk. Otomotiv sanayinin yaşadığı dönüşümde Tofaş olarak ülkemizin önde gelen oyuncusu olmaya devam edeceğiz.Stellantis grubunun en iyi 3 fabrikasından biri olarak iş güvenliği, kalite ve verimlilik gibi göstergelerde de en ön sıralarda yer alırken, tüm çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı, öğrenmeyi ve gelişimi destekleyen bir iş ortamı yaratmayı temel sorumluluklarımızdan biri kabul ediyoruz.  Diğer taraftan genç nesillerin sağlıklı ve donanımlı yetişmesini destekleyen spor ve eğitim alanlarındaki projelerimiz toplumsal gelişime katkı adına önceliğini de koruyor." diyerek sözlerine son verdi.

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