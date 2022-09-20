Tofaş, 18 bin çalışan ve ailesini buluşturdu

Tofaş çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği ‘Tofaş Günü’ organizasyonu Tofaş Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Çeşitli etkinlikler ve konserlerle festival ortamına dönüşen organizasyona, 18 bin kişi katıldı.BURSA (İGFA) - Tofaş’ın tüm çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren “Tofaş Günü” etkinliği 18 Eylül Pazar günü, Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Çalışanlar ve ailelerine özel düzenlenen, 18 bin davetlinin yer aldığı Tofaş Günü’nde katılımcılar, aileleriyle birlikte fabrikayı gezdi, farklı etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi. Tofaş’lılar, gün boyu süren etkinliklerin devamında Simge Sağın’ın ardından sahne alan Sertab Erener ile geç saatlere kadar eğlendi.

Etkinlik sırasında bir konuşma yapanTofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş ülkemizde yarım asırı aşkın bir süredir otomotiv sanayisine öncülük eden, ülkemize değer katan güçlü bir organizasyon. Ulaştığımız bu noktaya gelirken pek çok başarılara ve ilklere imza attık. Dört yıldır otomotiv toplam pazarının lideriyiz, fabrikamızda üretilen Egea Ailesi, tam altı yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürüyor. Tofaş, Stellantis’in de en iyi fabrika ve ArGe merkezlerinden biri. Bu güçlü pozisyonumuzun arkasında nitelikli çalışanlarımız yer alıyor.

Tüm ekip arkadaşlarımızı ve bu başarılı yolculukta onları yalnız bırakmayan değerli ailelerini, Tofaş Günü’nde bir araya getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemize olan inançla ve umutla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, bu büyük ve yetenekli toplulukla birlikte yarına hazırlanmak, Tofaş’ı daha da ileriye taşımak.” dedi.