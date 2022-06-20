TÖDEB Ufuk Bilgetekin'e emanet

TÖDEB'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ilk toplantısında, Birliğin yeni yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçimi gerçekleşti.

Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Bilgetekin'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Serhat Dolaz'ı seçti.

2022-2024 Dönemi'nde Ufuk Bilgetekin'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndaki TÖDEB Yönetim Kurulu Üyelerinde şu kuruluşlar yer aldı:

Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ, Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ, Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ, Sender Ödeme Hizmetleri AŞ

Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, DgPara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ve Ozan Elektronik Para AŞ



TÖDEB'in yeni dönem Denetleme Kurulu ise; Moka Ödeme ve Elektronik Para AŞ, Octet Express Ödeme Kuruluşu AŞ ve Trend Ödeme Kuruluşu AŞ'den oluştu.