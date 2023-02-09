TÖDEB 'konteyner kent' kuracak

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), deprem bölgesindeki depremzedelerin barınma ihtiyacını giderebilmek amacıyla “konteyner kent” kurmak üzere bağış kampanyası başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Deprem bölgesinde konteyner kent kurulması için TÖDEB bağış kampanyası başlattı.

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, tüm üye kuruluşları ve fintekleri kampanyayı desteklemeye devam etti.

Konteyner Kent bağış kampanyasıyla elde edilen nakdi desteklerin tümünün konteyner kentin kurulması ve afetzede halkın yararına tahsis edilmesi için kullanılacağı bildirildi.

İlgili kurumlarla gerekli protokollerin ivedilikle yapılarak, sağlanan nakdi bağış desteğinin amaca yönelik kullanılmasının güvence altına alınacağını söyleyen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Gün, birlik ve beraberlik günü. Başta üye kuruluşlarımız olmak üzere herkesi bu kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz. Hepimizi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakın kaybı yaşayanlara baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.