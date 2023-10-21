TOBB Kayseri Kadın ve Genç Girişimciler seçildi

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nin seçimleri Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu seçimleri yapıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde Kayseri İl Kadın Girişimciler ve Kayseri İl Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri belirlendi.

Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu Fuaye alanında gerçekleştirilen seçimde Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler sandık başına gitti. Kadın Girişimciler seçiminde 114 üyeden 87’si oy kullandı. Yapılan sayımda 1 oy geçersiz sayıldı. Genç Girişimciler İcra Kurulu seçimlerinde ise 89 üyeden 30 üye oy kullandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Kayseri Kadın Girişimciler İcra Kurulu Seçimi sonucunda asil ve yedek üyeler belli oldu.

KTO’da yapılan ve tek liste ile gidilen seçim sonucunda TOBB Kayseri Kadın Girişimciler İcra Kurulu asil üyeler, Tuğbahan İlgü, Emel Kuşçuluoğlu, Merve Topsakal, Sevda Uzunefe, Nalan Yücel, Reyhan Coşkun, Emine Sema Topuzoğlu, Nevil Avcı, Saliha Betül Akkan Başyazıcıoğlu, Yedek Üyeler ise; Dilek Ankaralıoğlu, Akça Taşçı, Begüm Büyüknalbant Akşehirlioğlu, Emine Yaprak, Nadire Erdoğan Arık, Emel Çitoğlu, Ebru Billur Sertoğlu, Aslıhan Mürekkepçioğlu ve Fahriye Başak Aksoy Aslan’dan oluştu.

Kayseri İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Asil Üyeliğine ise KTO’yu temsilen, Eray Sırıklı, Muammer Topsakal, Mükremin Çapar, Furkan Çelik, Mahmut Özustaoğlu, Yedeklerde ise Halid Yükselen, Mehmet Kabak, Faruk Bozkurt, Ahmet Büyüknalbant ve Ömer Altun seçildi.

İl Kadın Girişimciler Kurulu ile İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyelerinin kesinleşmesinin ardından, İcra Komitesinin üyelerinin oyları ile İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu yeni başkanları önümüzdeki günlerde seçilecek.

Seçimin tamamlanmasının ardından Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu ile Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, listeye giren kurul üyelerini tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi.