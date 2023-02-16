TOBB deprem bölgesinde seferberlik ilan etti

Sektörün tüm paydaşlarının deprem bölgesine kesintisiz akaryakıt sağlamak için özveriyle çalıştığına işaret eden TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi Başkanı Ahmet Erdem, kanalizasyon şebekelerinde oluşan hasarlardan dolayı istasyonlarda yaşanan tuvalet sorununun giderilmesi için büyük çaba sarf edildiği bilgisini verdi.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi Başkanı Ahmet Erdem, sektörün tüm paydaşlarının deprem bölgesindeki çalışmaların en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için olağanüstü gayretle çalıştığını vurguladı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi, deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Açıklamada; su veya kanalizasyon şebekelerinde oluşan hasarlardan dolayı bazı istasyonların market ve tuvaletlerinde yaşanmakta olan sorunların giderilmesi için büyük çaba sarf edildiğine vurgu yapıldı. Deprem bölgesine kesintisiz olarak akaryakıt ulaştırmak için el birliği ile çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi olarak ülkemizin yaşadığı en büyük afetlerden birisi olan 6 Şubat deprem felaketinin acısını derinden yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Rafineriler, dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerimiz, yaşanan felaketin ilk saatlerden itibaren; arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi, başta hastanelerimiz olmak üzere elektriğin kullanılamadığı yerlerdeki jeneratörlerin sürekli olarak çalışması ve ulaşımın sürdürülebilirliğinin bozulmaması adına hayati önem taşıyan akaryakıtın bölgeye ulaşması için elbirliği ile çalışıyor.

Acıları ve yasları içinde hizmet vermeye devam eden bölge bayilerinin yanında ülkemizin birçok ilinden akaryakıt bayileri tankerlerini, sürücülerini ve ürünlerini bölgeye depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gönderiyor. Depremde hayatını kaybeden ya da enkaz altında kalanlar arasında sektörümüz çalışanlarının bulunması ve depremden dolayı bölgedeki istasyonlarda ve ulaşım yollarında hasarların oluşmasından kaynaklı sıkıntıların çok büyük bir bölümü giderildi. Diğer yandan, su veya kanalizasyon şebekelerinde oluşan hasarlardan dolayı bazı istasyonların market ve tuvaletlerinde yaşanmakta olan sorunların giderilmesi için büyük çaba sarf edilmektedir. TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sektör Meclis üyeleri ve sektör paydaşları, depremin başından bu yana milyonlarca litrelik akaryakıt ikmalini AFAD koordinasyonunda, ara vermeksizin, ihtiyaç bölgelerine ulaştırmış ve ulaştırmaya devam etmektedir. Akaryakıtın kesintisiz tedariki için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere rafineriden dağıtım şirketine, bayilerden, destek veren nakliye ve hizmet sağlayıcılarına, istasyon çalışanlarından sürücülerine kadar akaryakıt sektörünün tüm paydaşlarıyla giriştiğimiz seferberliği artırarak sürdürmekteyiz. Ülkemizin başı sağ olsun.”