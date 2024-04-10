TOBB'dan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 11 ayın sultanı Ramazan’ın ardından gelen bayramın, sevinç, dayanışma, birlik ve beraberlik zamanı anlamına geldiğine işaret etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ve dünyada kardeşliğin, refahın gönüllere umut serptiği; sevgi ve hoşgörünün öneminin daha fazla anlaşıldığı bir bayram yaşamayı diliyorum” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Mübarek Ramazan ayının ardından, bizleri birbirimize daha çok yakınlaştıran bir Bayram’a daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturur. Sevgi ve huzuru ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir. Bayramlar da insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesiledir.

Bu anlamlı günlerde; başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm akraba eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamalıyız. Birbirimize elimizi uzatmayı, ihtiyacı olanlarla dayanışma içinde yaşamamız gerektiğini asla unutmamalıyız.

Türk iş dünyası adına, Ramazan Bayramının, milletimize, İslam âlemine ve insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”