TOBB'dan 'Atatürk' mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Atatürk’ü sevgi, saygı, şükran ve minnet duygularımızla anıyoruz. Onun bize açtığı aydınlık medeniyet yolundan asla ayrılmayacağız. Bizlere emanet ettiği, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm değerlerimize sonsuza kadar sahip çıkacağız” ifadesini kullandı.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dünya tarihinin en büyük liderlerinden, milletimizin kaderini değiştiren büyük mücadelelerin deha dolu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünü, bir kez daha saygı ve minnet dolu derin duygularla yaşıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Türk iş dünyası, Atatürk’ün özel sektöre olan güveninin boşa çıkarmayacaktır.

Ülkemizi en ileri, en refah sahibi toplumların arasında tutmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyor, Atatürk’ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”