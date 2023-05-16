TOBB Başkanı'ndan seçim değerlendirmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: "“14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur.

Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis’e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da aynı olgunluk ve suhuletle tamamlanarak milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum.”