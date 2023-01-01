TOBB Başkanı'ndan 'refah' mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023’ün tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diledi. ​Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Yeni yılın Türkiye için yeni umut ve başarılara zemin olmasını temenni eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi: “Küresel ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisi olumlu yönde ayrışarak, 2022 yılının ilk 9 ayında yüzde 6 büyüme sağlandı. Bu büyüme performansı istihdama da yansıdı. Bu başarıyı, Türk özel sektörü, salgın sonrasında dünyadaki değişimlere karşı hızla uyum sağlayarak elde etti.

Her yeni takvim yılı yeni bir başlangıç umudu taşır. Reel sektör olarak biz de yeni bir yıla girerken, ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, üretim, istihdam, yatırım ve ihracata devam ederek, kararlı bir şekilde ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Türkiye’nin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı, sorunların çözümlendiği günlere ulaşabileceğini biliyoruz. Bunun için hep beraber çalışmaktan başka yol yoktur. Biz birlikte güçlüyüz. Türk özel sektörü adına, 2023’ün bütün insanlara sağlık, huzur ve refah getirmesini, diliyorum.”