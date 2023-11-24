TOBB Başkanı'ndan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, öğretmenlerin topluma yön veren, ışık tutan fenerler olduğunu belirterek “Onların yetiştirdiği çocukların başarısı geleceğimizin resmi olacak” dedi.ANKARA (İGFA) - TOBB Başkanı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenlerimiz geçmişin öğreticisi olduğu kadar geleceğin de kurucusudur. Geleceğe olan güvenimizin teminatı iyi yetişmiş, donanımlı ve vizyon sahibi öğretmenlerimiz ile onların yetiştireceği gençlerimizdir.

Kuşkusuz öğretmenlik bir meslekten de ziyade kendisini ülkesine, insanlığa adayanların onurlu serüvenidir. Öğretmenlerin eserleri, yetişmiş insanlardır. Bu ülkeyi yönetenlerdir, sanatçılardır, bilginlerdir, sporculardır, işadamlarıdır, işçidir, köylüdür, memurdur. Kısaca, her şeyi şekillendiren temelde öğretmenlerimizin verdiği eğitimdir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak, eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceği düşüncesini şiar edindik. Türkiye’nin her tarafındaki 365 oda ve borsamızla işbirliği halinde eğitim yardımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye bütün illerinde yaptığımız okulları, ilçelerimize de yapmak için kaynaklarımızı seferber ettik. Şu bilinsin ki biz iş dünyasının eğitim konusundaki misyonunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ve bundan da daha faydalı bir iş yoktur yeryüzünde.Bu duygu ve düşüncelerle, çok değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum.”