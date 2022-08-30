TOBB Başkanı'ndan 30 Ağustos mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını söyledi.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başjanı Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bu tarihi günün, milletimizin bağımsızlık ve bir arada yaşama iradesinin en net ifadesi olduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “100 yıl önce tarihe yazdığımız şanlı destanın derin anlamını her yıl aynı duyarlılık ve farkındalıkla hissetmekteyiz. Biz millet olarak asla bağımsızlığımızdan vazgeçmeyiz. Milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih sahnesindeki kararlılıkları, mücadeleleri bizlere, yarınlara bakarken büyük bir güç katıyor. Bir ve beraber olduğumuz zaman önümüzde kimse duramaz. Bu gerçek en güçlü bağımız, en büyük güvenimizdir. İş dünyası olarak tarihimize layık olabilmek adına, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”