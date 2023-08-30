TOBB Başkanı'ndan 30 Ağustos mesajı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında “30 Ağustos zaferi, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır. Milletimiz tarih boyunca birlik ve beraberlikle her şeyi başarabilecek güç ve kararlılıkta olmuştur” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Zafer Bayramı ulusumuzun övünç kaynağı, şanlı tarihimizin özel günlerinden birisidir. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Milletimizin, vatanına sahip çıkmaktaki gücü ve medeniyet yarışındaki azmi hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih sahnesindeki kararlılıkları, mücadeleleri bizlere, yarınlara bakarken büyük güç katmaya devam ediyor. Türk iş dünyası adına, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”