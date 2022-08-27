TOBB Başkanı Bursa'ya geliyor

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 29-30 Ağustos tarihleri arasında Bursa’ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yapan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 365 oda-borsa başkanını Payitaht Bursa’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 29-30 Ağustos tarihleri arasında Bursa’ya geliyor. 29 Ağustos’ta oda-borsa başkanları ile Gemlik’teki TOGG fabrikasını ziyaret edecek olan Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos’ta ise Bursa TB ve BTSO Müşterek İstişare Toplantısının ardından Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılışı ve ödül töreni ile Karacabey, İznik ve Yenişehir’de bir dizi programa katılacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Bursa programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 365 oda-borsa başkanımızı Osmanlı başkenti Payitaht Bursa’da ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Program kapsamında TOBB Başkanımız, oda-borsa başkanlarımız ile birlikte 29 Ağustos Pazartesi günü yerli ve milli gururumuz TOGG’un Gemlik’teki fabrikasında bir araya gelecek. Ardından TOBB Başkanımız ile tüm başkanlarımızı Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde TOBB ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Hisarcıklıoğlu`na Bursa Şehri Hizmet Nişanı takdim edeceği programda misafir edeceğiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Bursa TB Hizmet Binası’nın açılışını gerçekleştirecek

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Bursa ziyaretinin ikinci gününde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Bursa TB ve BTSO Meclis Üyeleri Müşterek İstişare toplantısına katılacağını belirten Başkan Özer Matlı, “TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu`nda birlikte görev yaptığım arkadaşlarım, 365 oda-borsa başkanımız ve il protokolümüzün temsilcilerinin katılımıyla Bursa TB Hizmet Binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizin açılışını ve aynı zamanda da ödül törenimizi gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu açılış törenimizin ardından da Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılışı, Karacabey Ticaret Borsası Cumhuriyet İlköğretim Okulu açılışı, İznik’te okul temel atma töreni ve son olarak Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi Temel Atma törenlerine katılacak” diye konuştu.