Son Dakika

TMO çeltik fiyatlarını açıkladı

EKONOMİ 28.10.2023, 09:15
TMO çeltik fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik üreticilerin beklediği çeltik fiyatlarını açıkladı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
TMO’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama ve fiyatlar şöyle: “Çeltik hasadı Eylül ayının ikinci yarısından itibaren başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %75 seviyelerine ulaşmıştır. 2023 yılı çeltik üretimimizin 900 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Bugüne kadar çeltik piyasaları yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları şekillendirilmiştir.”

Gelinen noktada, 2023 dönemi TMO çeltik alım fiyatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Baldo grubu çeltikler                       : 24.000 TL/Ton, (55 Randıman)

Cammeo grubu çeltikler                  : 23.000 TL/Ton (58 Randıman)

Osmancık grubu çeltikler                : 20.000 TL/Ton, (60 Randıman)

Üreticilerimize, mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi destekleri Tarım ve Orman Bakanlığımızca ayrıca ödenecektir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabileceklerdir. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular 30.10.2023’ten itibaren alınabilecek olup alımlara aynı gün başlanacaktır.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 10 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 28
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3