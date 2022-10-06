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TMO çeltik fiyatları güncellendi
EKONOMİ 06.10.2022, 10:10
Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını ton başına bin lira arttırdı.ANKARA (İGFA) - 2022 yılı çeltik hasadı Eylül ayı itibarıyla başladı.
İç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO çeltik alım fiyatlarının ton başına bin lira artırılmasına karar verildi.
TMO’ya bugüne kadar çeltik teslim etmiş olan tüm üreticilerin, güncellenen yeni alım fiyatından faydalanacağı ve geriye dönük fiyat farkı ödemelerin üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.
Yapılan açıklamada, üreticilerin emeklerinin karşılığını vermek için tüm üreticilere yeni fiyatın hayırlı olmasını dilendi.
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