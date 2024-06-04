Son Dakika
TL reel anlamda zirvede
Merkez Bankası'nın verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıktı
EKONOMİ 04.06.2024, 15:00
Merkez Bankası'nın verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıktı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Endeks, Nisan 2024'te 59,81 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,10 puan artışla 92,56'dan 93,66'ya çıktı.
Türk Lirası'nın reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21
Röportaj & Söyleşi Tümü