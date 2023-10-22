'Tiny House'da öne çıkan il ve ilçeler nereleri?

Sektör temsilcileri deniz kenarında, bir dağın etiğinde ya da köy ortamı gibi birçok kullanım için uygun olan Tiny House konsepti için en çok tercih edilen illerin İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Muğla olduğunu belirtti. Tiny House’a uygun arazi ve satış fiyatları ise yüzde 50 ile yüzde 100 oranında arttı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde Tiny house yapımına uygun olarak pazarlanan arazilerde öne çıkan bölgeleri sıralayan EVA Gayrimenkul Değerleme Kıdemli Müdür Erdem Akyol, İstanbul’da Şile, Ağva, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy gibi İstanbul’un kuzeyinde yer alan bölgelerin tercih edildiğini söyledi.

İstanbul dışında Ankara’da Gölbaşı, Sakarya’da bulunan Sapanca, Karasu; Kocaeli’nde bulunan Kandıra, Kartepe, Maşukiye; Balıkesir’e bağlı Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç; Bursa’da İznik, Gemlik, Mudanya; İzmir’de Bergama, Menderes, Selçuk, Karaburun, Urla; Muğla’da Köyceğiz, Ula, Milas; Çanakkale’de ise Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Ayvacık, Assos gibi bölgeler ön plana çıktığına vurgu yapan Akyol, arazi ve satış fiyatlarının da yüzde 50 ila yüzde 100 oranında arttığını kaydetti.

Tiny House projeleri yapan firmalarla ve bölgelerde yer alan gayrimenkul satış danışmanları ile yapılan görüşmelere dayanılarak edinilen verilere göre değerlendirmelerde bulunan Akyol, "Tiny House’lar, yer seçimi yapılan arsa için imar planına tabi olmasına gerek kalmadan, konaklama imkânı olan bir araç statüsünde. Son zamanlarda hızlıca yayılan “Tiny House” tarzı mobil yaşam stili kendi içinde; “Minimalizim/Sadecilik”, “Özgür Olma”, gibi ortak felsefe anlayışını belirlemiş kişiler tarafından yoğunlukla tercih edilse de, hafta sonları ve kısa tatiller için her kesimden tercih edilebiliyor. Ayrıca evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ile birlikte beyaz yakalılar tarafından da tercih sebebi oluyor. Deprem sonrasında da Tiny House projelerine olan talepler arttı. Bunun başlıca nedeni konut edinmeye oranla daha ucuz ve olası bir depremde yıkılma riskine karşı daha güvenli olması" diye konuştu.