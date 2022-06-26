TİM'in ilk 1000 listesinde 159 Egeli ihracatçı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan, ihracatçıların şampiyonlar ligi olarak tanımlanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi’nden 159 firma yer aldı.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi, şampiyonlar ligi listesine en çok firma veren ikinci bölge olurken, İzmir, 82 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Denizli 29 firmasıyla listede yerini alırken, Manisalı 23 ihracatçı firma şampiyonlar liginde temsil ediliyor. Aydın’dan 6, Balıkesir, Kütahya ve Muğla’dan 5’er firma, Uşak’tan ise; 2 firma ilk 1000 listesinde. Ege Bölgesi’nden 20 firma 2021 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine girmeyi başarırken, 139 firma listede kalmayı başardı.

İHRACAT ŞAMPİYONLARI DEĞİŞMEDİ

İller bazında ihracat şampiyonlarına bakıldığında 2020 yılındaki ihracat şampiyonlarının 2021 yılında da zirvedeki yerlerini korudukları dikkati çekiyor.

İlk 1000 listesine Türkiye genelinde 5. sıradan giren Manisa merkezli Vestel Ticaret A.Ş. 2 milyar 600 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Bölgesi merkezli firmalar arasında birinciliğini sürdürdü.

İzmir’in ihracat şampiyonu olan PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş. Türkiye’ye 2021 yılında 845 milyon dolar döviz kazandırırken, Türkiye genelinde 20. sıraya adını yazdırdı.

Ege Bölgesi’nin 2021 yılında 28 milyar doları aşan bir ihracat performansı ortaya koyduğu bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi olarak güçlü konumlarını koruduklarının altını çizdi.

Ege Bölgesi’nde sektörel çeşitlilik zenginliği olduğuna işaret eden Eskinazi, “Kimya, Elektrik-Elektronik, Çelik, İklimlendirme, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Tütün, Yaş Meyve Sebze ve Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinde ihracat şampiyonları Ege Bölgesi’nde üretim yapıyor. Türkiye’ye ihracatı öğretmiş bir kent olarak, Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme ve Mesleki Eğitim konularına yoğunlaşarak ilk 1000 ihracatçı listesinde sayımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.