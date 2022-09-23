Ticari kredilerin ücret limitlerine sınırlama

Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Bankaların kredi tahsis ve kullandırımına ilişkin ücret limitlerine sınırlamaya gidildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



"Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yapılan değişiklikle, bankaların kredi tahsis ve kullandırımına ilişkin ücret limitlerinde sınırlamaya gidildi. Yayımlanan tebliğe göre, kredi tahsis ücretleri kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde ise yenilenen limitin yüzde 0,125'ini geçemeyecek. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek.

Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak.

Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup, tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.

Bu arada kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek ve rotatif krediler hariç kullandırılan kredinin yüzde 1,10'unu geçemeyecek. Söz konusu ücret, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1'ini aşamayacak.