Ticari işletmeler Ağustos'ta 800 bin tona yakın inek sütü topladı

Ticari süt işletmelerince 799 bin 135 ton inek sütü toplandı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Süt ve Süt Ürünleri Üretimi'ne ilişkin Ağustos ayı verilerini yayımladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 artarken; ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.

Hatırlanacağı gibi, bir önceki ay 127 bin 386 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 4,9 azalarak 121 bin 125 ton olarak gerçekleşti.