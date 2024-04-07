Ticaret'ten restoranlara servis ücreti uyarısı!

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da mevzuata aykırı davranan bir işletmeye 834 bin 48 lira cezai işlem uyguladı.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı ülke genelindeki denetim ekipleriyle restoran ve kafelerde alınan servis ücretlerini denetlemeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada İstanbul'da mevzuata aykırı davranan bir işletmeye 834 bin 48 lira cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin de yer almamasına rağmen, ücret alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimlerin devam edeceğini duyuran bakanlık, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağını kaydetti. İşletmelerin bu tür cezalarla karşı karşıya kalmamaları açısından dikkat edilmesi istendi.