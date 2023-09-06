Ticaret Bakanlığı'ndan alım heyeti desteği

Uluslararası SIGN İstanbul, Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti Programı’na dahil edildi.İSTANBUL (İGFA) - Sektörün heyecanla beklediği SIGN İstanbul 2023’e sayılı günler kaldığını ifade eden Tarsus Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, 21 -24 Eylül tarihlerinde, Tüyap Beylikdüzü’nde 24.’sü düzenlenecek fuara, yurt dışından yaklaşık 3 bin 500 doğrudan alıcının gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bozkurt, Ticaret Bakanlığı'nın alım heyeti desteğinin bu anlamda SIGN İstanbul ve katılımcıları için oldukça değerli olduğunu kaydetti.

SIGN İstanbul 2023’te, dijital baskı makineleri, tekstil baskı makineleri, transfer baskı ve serigrafi makineleri, lazer makineleri, CNC router ve frezeler, reklam & baskı malzemeleri, boyalar, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri, görsel iletişim ve sergileme ürünleri ile 3D baskı sistemleri ve çok daha fazlası bir arada sergilenecek.

Fuar, 4 gün boyunca dünyanın dört bir tarafından 24 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.