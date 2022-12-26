Ticaret Bakanlığı'ndan 4 zincir markete uyarı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en fazla şubeye sahip dört zincir marketin genel müdürleriyle görüştüğünü ve etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dört zincir markete etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını duyurdu.

Ülke genelinde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya geldiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Muş, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını açıkladı.

Bakan Muş, yaptığı paylaşımda, "Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/iqg8oGRaHr — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 26, 2022