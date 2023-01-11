Ticaret Bakanlığı bir fuara daha 'destek' verecek

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında destek kapsamına aldığı sektörel nitelikli yurt içi fuarlara Uluslararası Asansör İstanbul’u da dahil etti.İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Asansör İstanbul 2023’ü destek kapsamına aldı.

Tarsus Türkiye Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, Asansör İstanbul 2023’ün küresel asansör endüstrisinin dünya çapındaki en büyük buluşmalarından birisi olduğuna dikkati çekerek, fuarın sektörel ticarete milyonlarca dolarlık katkı yapacağını belirtti. Bozkurt, 9-12 Mart tarihlerinde 18.’sini düzenleyecekleri Asansör İstanbul’un, Tüyap Beylikdüzü’nde toplam 60 bin metrekare alanda, yurt içi ve yurt dışından 400 katılımcı firmayı, dünyanın dört bin yanından 30 binin üzerinde satın almacıyla buluşturacağını kaydetti.

DESTEK BAŞVURULARI DYS ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Tarsus Türkiye tarafından AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle bu yıl 18.’si düzenlenecek Uluslararası Asansör İstanbul’a katılan yerli firmalar, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı destek kapsamında stand maliyetlerini düşürebilecek. Destekten yararlanmak isteyen firmalar, başvurularını Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecekler.