Ticaret Bakanlığı Ağustos ayı listelerini yayımladı

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim begeleri ile hariçte işleme izin belgelerinin Ağustos ayına yönelik listelerini yayımladı. Tebliğler bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Ağustos'ta 671 firma için izin belgesi düzenledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğlere göre Ağustos ayında 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı. Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 32 olurken, 2 firma için de hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Söz konusu tebliğlere detaylı olarak ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi –– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi