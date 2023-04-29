Tıbbi ve aromatik bitkilere ilgi artıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ordu’da, son yıllarda üretimi artan 15 tür tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor.ORDU (İGFA) - Ordu, kozmetik ve ilaç sanayinin ham maddelerinden olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üssü haline geliyor. Başkan Güler’in öncülüğünde lavantadan ekinezyaya, kantarondan tıbbi naneye kadar üretim denemesi yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler yeterli olgunluğa ulaşması ile hasat edilerek Karadeniz’in ilk ve tek olan Biyo-inovasyon merkezinde işlemlerden geçirilerek bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacı ile sabun, yağ, çay gibi ürün denemeleri yapılıyor.

VATANDAŞLAR ÜRETİME TEŞVİK EDİLİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ticari değeri açısından yüksek değere sahip olan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirme ve ürün elde etme denemeleri yapılırken bir yandan da vatandaşlara yeni kazanç kapıları açmak ve üretime teşvik etmek amacı ile fide ve teknik destek sağlanıyor.

“EKONOMİMİZE KATKI SUNACAĞIZ”

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin Ordu’nun ekonomisine katkı sunacağını söyleyen Başkan Güler, “Ordu’da tarımda öncülük yapıyoruz. Klasik belediyeciliğin dışında çalışmalar yapıyoruz. Ekonomimize katkı sunacak tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyoruz. Baktığınızda fındıktan dönümünden 2 bin 2 bin 500 TL kazanırken tıbbi aromatik bitkilerden 60, 70 bin TL kazanmak mümkün. Salepten ekinezyaya melisaya kadar ürünler üretiyoruz. Bu ürünler aynı zamanda ilaç ve makyaj malzemesi yapımında kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu çalışmalarla ekonomimize katkı sunmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Altınordu ilçesinde tahsis edilen alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi devam eden ürünler yine Gürgentepe, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde üretici bahçelerinde yetiştiriliyor.