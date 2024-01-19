TFYD’de yeni başkan İlhan Ersözlü

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Başkanlığına önceki dönemde Başkan Yardımcılığı görevini üstlen İlhan Ersözlü getirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD), seçimli genel kurul ile yeni yönetimini seçti. 9 Ocak 2024 tarihinde Tüyap Palas’ta gerçekleştirilen genel kurulda, dernek üyelerinin oyları sonucunda TFYD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İlhan Ersözlü getirildi. Fuar Yapımcıları Derneği Başkanlığını devralan Ersözlü, önceki dönemde Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu.

TFYD’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü, “Ülkemizde fuarcılık sektörümüzün çatı kuruluşu olan Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği’nin genel kurulunu bu ay gerçekleştirdik. Dernek üyelerinin oylaması sonucunda Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildim. Başta derneğimizin kurucu başkanı ve sektörümüzün duayeni Sayın Bülent Ünal’a, derneğimize ve Türk fuarcılığına sunmuş olduğu katkılardan dolayı müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Ondan devraldığım başkanlık bayrağını gururla taşıyacağım. Ayrıca dernek üyelerimizin teveccühü için teşekkür ediyorum. Fuarcılık sektörünün ülkemiz ekonomisine katkısının çok daha yükselmesi adına emek vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

TFYD, fuarcılık mesleğinde faaliyette bulunan kuruluşların dayanışmasını, birliğini, yapıcı ve geliştirici amaçlara yönelik faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri platformu sağlamak ve meslek disiplinlerini oluşturmak amacıyla 1997 yılında İstanbul’da kuruldu.