Tesla'nın kornası Bursa'dan

Bursa’da 1981 yılında korna üretimi ile yola çıkan Seger, bugün dünyanın önemli korna markaları arasında yer alarak global ticaret içindeki önemli oyunculardan biri oldu. 4 saniyede 1 korna üreterek rekor denecek sürede ürünü paketleme aşamasına gelen Seger, 2012 yılından beri Tesla’ya korna veriyor.BURSA (İGFA) -Tesla’nın yanı sıra Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford, Dacia gibi global otomotiv firmaları ile Türkiye’nin ilk ve tek yerli otomobili TOGG’a da korna tedarik eden Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, Türkiye ve Çin’de faaliyet gösteren 2 fabrikasında ürün tasarlama, iş süreçlerini yönetme, geliştirme ve üretme kapasitesiyle Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında 70’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Türkiye pazarı ile sınırlı kalmayıp üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirten Tezer, "Romanya, ABD, Fransa, Almanya, Japonya, İspanya en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer alıyor. Bugün itibariyle 70’in üzerinde ülkenin kültürlerine ve ihtiyacına uygun korna modelleri üretip o pazarlarda satışa sunuyoruz. Her daim markamız ve ülkemiz için potansiyeli olan yeni pazarlara odaklanmak istiyoruz" dedi.

TESLA’NIN 2012 YILINDAN BERİ TEDARİKÇİSİYİZ

Sektörde lider olmanın yolunun Ar-Ge faaliyetlerine odaklanmaktan geçtiğine inandıklarının altını çizen Tezer, her yıl Ar-Ge’ye cironun en az yüzde 3’ünü ayırdıklarını belirterek “Elektrikli ve daha da geleceğe bakarsak Otonom araç alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Örneğin, TOGG’dan da önce, elektrikli araç konusunda dünyanın en vizyoner şirketlerinden Tesla ile 2012 yılında çalışmaya başladık. Tesla’nın Model S, Model SX ve Model Y'nin tedarikçisi konumundayız. En yeni modelleri Everest için ise nomine edildik. Everest için Ekim ayında seri sevkiyatımız başlayacak" diye konuştu.