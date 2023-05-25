Son Dakika

Tescilli Balıkesir Kuzusu'na destek

EKONOMİ 25.05.2023, 07:46
Tescilli Balıkesir Kuzusu'na destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kurduğu damızlık üretim tesisleri ile hem tescilli Balıkesir Kuzusu'nu yaygınlaştırıyor hem de üreticiye büyük destek oluyor. Son 5 ayda çiftçiye 40 milyon liralık yardımda bulunan Büyükşehir, üreticilere 149 damızlık koç dağıttı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kepsut, Sındırgı, İvrindi, Dursunbey ve Savaştepe’de kurduğu Damızlık Üretim Tesisleri ve üreticilere sağladığı damızlık küçükbaş destekleriyle; tescilli Balıkesir Kuzusunun üretimini yaygınlaştırarak marka değerini yükseltecek ve küçük aile işletmelerinin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor. 

149 DAMIZLIK KOÇ DAĞITILDI İki hafta önce Kepsut Damızlık Üretim Tesisinde üretilen 41 damızlık koçu, üreticilere dağıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; bu kez de Bandırma, İvrindi, Erdek ve Marmaralı üreticiler ile Halk Elinde Islah Projesi’nde yer alan Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerine 149 adet damızlık koç dağıttı.  GÜZEL VE BEREKETLİ ŞEHİR Ocak ayından bu yana kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında üreticilere yaklaşık 40 milyon lira destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma’da Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen damızlık koç dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in ‘üreteceğim’ diyen insanlar için çok güzel ve bereketli bir şehir olduğunu belirtti. 

HEDEF: EN İYİ OLMAK “Kırsalımız güçlü, insanımız çalışkan” diyen Başkan Yücel Yılmaz, “Biz iddialıyız. İkinci, üçüncü, dördüncü olmak iyidir ama birinci olmak daha iyidir. En iyi balı biz üretelim. En iyi peyniri biz yapalım. En iyi koç bizde olsun. En iyi et bizde olsun. Biz buna çalışıyoruz. Amacımız zaten iyi konumda olan Balıkesir’i en iyi yapmak, birinci yapmak” açıklamasında bulundu. 

BALIKESİR’İN REKABET GÜCÜ ARTIYOR Balıkesir’de tarım ve hayvancılık sektörleriyle geçinen nüfusun yoğun olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Bizim görevimiz, Balıkesir’i rekabetçi bir şehir haline getirmek. İstiyoruz ki herkes bir kalite yapıyorsa biz iki kalite yapalım, hiçbir ürünümüzde tağşiş olmasın. Herkese ‘Balıkesirli üretici aldatmaz, hileye kaçmaz. Buradan aldığın her ürün kalitelidir’ dedirtmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKALIM Balıkesir’in en iddialı olduğu konuların başında “Balıkesir Kuzusunun” geldiğini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Temel gayemiz ürettiğiniz ürünlerin maliyetini düşürüp piyasa değerini artırmak. Yaptığınız iş çok meşakkatli ama bir o kadar da bereketli. İstiyoruz ki üreticimiz tarlasına, toprağına, damına sahip çıksın, herkes iddialı olsun” dedi.  5 AYDA 40 MİLYON LİRA DESTEK  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayından bu yana üreticilere 40 milyon liralık destek sağladığını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Size daima destek olacağız. Üreteceğiz. Ürettikçe bereketinden bütün bir şehir yararlanacak. Üreten elleriniz dert görmesin. Dağıttığımız koçlar size ve şehrimize bereket getirsin” dedi. 
Dağıtım törenine Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürü Erdinç Veske, meclis üyeleri, birlik başkanları ve üreticiler katıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 37 70
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 36 74
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 36 49
9. Sevilla 36 49
10. Osasuna 35 47
11. Rayo Vallecano 36 46
12. Mallorca 35 44
13. Valencia 35 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21