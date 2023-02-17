Temmuz sonuna kadar 'borcu yoktur' aranmayacak

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle amme alacakları kapsamında ‘borcu yoktur’ belgesi 31 Temmuz’a kadar aranmayacak.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğiyle, ‘Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları’ başlıklı bölümüne bir paragraf eklendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler kapsamında ülke genelinde 31/7/2023 tarihine kadar yapacakları ödemelerde vergi borcu yoktur yazısını aramayacaklarına yönelik Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:15) Resmi Gazete’de yayımlandı.