Temmuz'da cari açık 4 milyar dolar!

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesi Temmuz ayında 4 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 36.6 milyar dolara çıktıANKARA (İGFA) - Cari işlemler dengesi, temmuzda 4 milyar dolar açık verdi.

Merkez Bankası'nın yayımladığı 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde Cari İşlemler Hesabı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolara çıktı. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesine göre; bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon dolar artarak 5 milyar 778 milyon dolara yükselirken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi.