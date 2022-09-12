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Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ 12.09.2022, 10:22
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile ,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda ,1 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %47,3 oldu. Bu oran erkeklerde %64,6 iken kadınlarda %30,3 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7, kadınlarda ise %34,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI ,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile ,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde ,2, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ, 15+ YAŞ, TEMMUZ 2022

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,1 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,0 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı ,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ,0 olarak tahmin edildi.

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