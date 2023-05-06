Temiz enerjinin başkentinde imzalar atılıyor

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde “We-Cycle - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı” ve “WENERGY - Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı” ile eş zamanlı bir Alım Heyeti programı gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9 - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan WE-CYCLE - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri fuarı Fuarİzmir’de kapılarını ikinci kez açmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde “We-Cycle - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı” ve “WENERGY - Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı” ile eş zamanlı bir Alım Heyeti programı gerçekleştirilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye’de 6 tane Türkiye gibi ülkenin temiz enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar potansiyel var. İzmir de hem güneş enerjisi hem rüzgar enerjisinde lider konumda. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık temiz enerji ekipmanları ihracatı var. Ancak temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren; makine, ekipman, komponent ve aksam üreten firmalarımızın yaptıkları ihracatları kayıt altına alan özel bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlaması bulunmuyor. EİB bünyesinde Temiz Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmalarımıza geçtiğimiz sene başladık. Sektör bu konuda istekli, kamuoyundan büyük bir destek görüyoruz.” dedi.