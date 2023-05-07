Son Dakika

Temiz enerjinin başkentinde imzalar atılıyor

EKONOMİ 07.05.2023, 11:45
Temiz enerjinin başkentinde imzalar atılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9 - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan WE-CYCLE - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri fuarı Fuarİzmir’de kapılarını ikinci kez açmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde “We-Cycle - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı” ve “WENERGY - Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı” ile eş zamanlı bir Alım Heyeti programı gerçekleştirilecek.
 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye’de 6 tane Türkiye gibi ülkenin temiz enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar potansiyel var. İzmir de hem güneş enerjisi hem rüzgar enerjisinde lider konumda. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık temiz enerji ekipmanları ihracatı var. Ancak temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren; makine, ekipman, komponent ve aksam üreten firmalarımızın yaptıkları ihracatları kayıt altına alan özel bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlaması bulunmuyor. EİB bünyesinde Temiz Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmalarımıza geçtiğimiz sene başladık. Sektör bu konuda istekli, kamuoyundan büyük bir destek görüyoruz.” dedi.

TÜRKİYE BİR GERİ DÖNÜŞÜM VE TEMİZ ENERJİ ÜLKESİ OLMALI

Başkan Eskinazi, “200'ü İzmir'de olmak üzere temiz enerji ekipmanları alanında ihracat yapan 309 firmanın ürün ve hizmet bazlı incelemesini sürdürüyoruz. Artık her kurulacak her enerji santralinin yüzde 50’si güneş enerjisi yüzde 25’i rüzgar enerjisi olacak şekilde kurgulanacak. EİB olarak sürdürülebilirlikte çok fazla tecrübemiz var. Biz AB Yeşil Mutabakata Uyum, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili diğer alanlarda EİB olarak üyelerimize farklı araçlar ile destek oluyoruz. Bu sene Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Moldova, Moritanya, Mali ve Sırbistan’dan temiz enerji ve geri dönüşüm ile ilgili ithalatçılarla Türk firmalarımızı bir araya getireceğiz. 6 farklı ülkeden 13 firma alım heyeti kapsamında İzmir’de bir araya gelecek ve Türk ihracatçılarla buluşacak. 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek b2b görüşmeler sayesinde ilgili sektörlerdeki firmalarımızın yeni pazarlara açılması ve mevcut ihracatlarını daha da artırmalarını hedefliyoruz. Karbon emisyonlarının yüzde 70’i enerjiye ait. Bu yüzden her sektörümüzün bu dönüşümde rol alması gerekiyor. Türkiye bir geri dönüşüm ve temiz enerji ülkesi olmalı. Sürdürülebilirlik, temiz enerji, geri dönüşüm devlet politikası haline gelmeli.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Beşiktaş 32 68
3. Fenerbahçe 30 67
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 31 48
7. Konyaspor 31 45
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 30 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 30 23
Takımlar O P
Takımlar O P
1. M.City 34 82
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 33 63
5. Liverpool 35 62
6. Tottenham 35 57
7. Brighton 32 55
8. Aston Villa 35 54
9. Brentford 35 50
10. Fulham 34 45
11. Chelsea 34 42
12. Crystal Palace 35 40
13. Wolves 35 40
14. Bournemouth 35 39
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 35 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P