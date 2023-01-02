Temerrüt faizi yüzde 11,75 oldu

Merkez Bankası, geçen yıl yüzde 17,25 olan temerrüt faizini 2023 yılı itibariyle yüzde 11,75'e çekti. Banka, tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası,"Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türk Ticaret Kanunu uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde bu faiz oranının geçerli olacağı vurgulandı.

Buna göre, temerrüt faiz oranı yıllık yüzde 11,75 olarak belirlendi.

Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da 800 lira olarak tespit edildi.