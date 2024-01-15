Tekstilde ihracatı artırmak için güç birliği

Ev ve kontrat tekstillerinde dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan Heimtextil Frankfurt fuarında Türk tekstil sektörü güç birliği yaptı.BURSA (İGFA) - Yaklaşık 280 Türk firmasının yer aldığı fuarda oluşturulan info stantta; Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) sektörün gücünü ortaya koydu.

9 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen fuar, dünya genelinde binlerce firma ve profesyonel ziyaretçiyi buluşturdu.

Aynı zamanda iç mekan, mimarlık, turizm, iç tasarımcılar ve konaklama uzmanlarına yönelik ürün yelpazesiyle sürdürülebilirlik ve sağlıklı uyku gibi mega trendlere odaklanan temalarıyla pazardaki değişikliklerin sergilendiği Heimtextil, en önemli trendler, tekstil malzemeleri ve tekstil tasarımlarının yer aldığı devasa bir platform olma özelliğini taşıyor.

Türkiye tekstil ihracatının tüm paydaşlarının bir araya gelmesinin fuarda ayrı bir hava yarattığını belirten UTİB yönetim kurulu başkanı Pınar Taşdelen Engin, oluşturulan stantta tüm ziyaretçilere kumaşlara dokunma, tüm ürünleri tek noktadan inceleme ve seçim kararlarında yardımcı olarak ihracatçı firmaların stantlarına yönlendirme fırsatı sunduklarını kaydetti.

Türk tekstilinin prestijini ve zengin çeşitliliğini bir kez daha küresel ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirten Taşdelen Engin, "Gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz. Heimtextil 2024 fuarı; 2023 yılında ihracatımızın azalmasına rağmen, mevcut pazarları korumayı başaran tekstil sektörümüzün geleceği için de ümit verdi” dedi. Taşdelen Engin, ilkini 2023 yılında İstanbul’daki Hometex fuarında açtığımız serginin, ilerleyen yıllarda büyüyerek Türkiye’de sürdürülebilir tekstil ekosisteminin malzeme kütüphanesine dönüşmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.