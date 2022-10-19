Tekstilde 15 ülkeden alım heyeti Türkiye’de

Dünya tekstil ve konfeksiyon endüstrisinin liderleri Fashion Prime’da buluştu. 16 Türk tekstil firması 72 yabancı alıcıyla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Türkiye genelinde 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz toplamda yüzde 9 artışla 24 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Ege’de ise iki sektörümüzün 9 aylık toplam ihracatı yüzde 2,9 artışla 1 milyar 413 milyon dolara ulaştı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na “Manufacturing” bölümünde 33 imalatçı/ihracatçı firmayla katılırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği de Fuar ile eşzamanlı olarak Alım Heyeti programı düzenledi.

Aynı zamanda Fashion Prime Fuar'ı kapsamında, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın konuşmacı, EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Toygar Narbay'ın ise moderatör olarak yer aldığı 'Dünya Hazırgiyiminde Türkiye'nin Önemi' başlıklı panel, fuar ziyaretçi ve katılımcılarının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

FASHİON PRİME FUARI’NA 15 ÜLKEYLE ALIM HEYETİ DOPİNGİ

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin üretim değeri, sağladığı istihdam, ülke ihracatındaki ve dünya hazır giyim ve tekstil sektöründeki payı, tedarikçi kimliği ile her geçen gün güçlenen ve büyüyen bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Bu yıl Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak Ticaret Bakanlığı kanalıyla fuar ile eş zamanlı olarak ilk kez 13-14 Ekim’de kumaş iplik, aksesuar ve ev tekstili sektörlerini kapsayan alım heyetlerinin yaptığına dikkati çeken Eskinazi, "Belarus, Bosna-Hersek, Danimarka, Gürcistan, Hırvatistan, İran, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Ürdün olmak üzere 15 farklı ülkeden 72 yabancı firma ile 16 Türk tekstil ihracatçısı firmamız ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Firmalarımızın hepsi yoğun ilgiden çok memnun kaldı. Fashion Prime Fuarı gelecek için umut veriyor. Katılan yabancı firma sayısını artırdığımız takdirde daha da başarılı olacak” dedi.

Fashion Prime Fuarı’nın Ege Bölgesi’ne güç ve ivme kazandırdığını söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise, geçtiğimiz yıl fuarın “Manufacturing” bölümüne 32 üye firma ile katılım sağlarken, bu sene 33 üye firmanın stantlı katılım sağladığını açıkladı.