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Tekstil sektöründe 'yaşam döngüsü'ne katkı sağlayacak danışmanlık

EKONOMİ 25.12.2022, 14:46
Tekstil sektöründe 'yaşam döngüsü'ne katkı sağlayacak danışmanlık

UTİB’in tekstil sektöründe üretim malzemelerinin çevreye olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesini sağlamak amacıyla başlattığı ‘Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Danışmanlığı’ tamamlandı.BURSA (İGFA) -  Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen ve tekstil sektöründe temiz üretimi hedefleyen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi dahilindeki küme firmalarına büyük katkılar sağlayacak ‘Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Danışmanlığı’ sürecinde sona gelindi.

UTİB bünyesindeki 12 katılımcı firma ile 18 Temmuz-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Danışmanlığı için çevrimiçi ve fiziki gerçekleştirilen toplantılarda, proje yürütücüsü Danışmanları Ali Rüzgar ve Orhan Atacan eğitim vererek firmaların sürdürülebilirlik yolunda gelecek vizyonları için danışmanlık sağladı. Küme firmalarının katıldığı projede, tekstil sektöründe sürdürülebilir yaklaşımlar ve firmaların çevreci üretim teknikleri geliştirmesi hedeflendi.

‘DAHA TEMİZ BİR ÜRETİME ODAKLANACAKLAR’

Sürdürülebilirlik Danışmanı Ali Rüzgar, 5 ay süren proje kapsamında firmaların üretimde kullandıkları malzemelerinin çevreye etkilerini kontrol altına almak için hangi noktalara odaklanması gerektiği ve bu alandaki yatırımları nasıl şekillendireceklerine dair yol haritası çıkarıldığını dile getirdi. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Danışmanlığı Projesi’nin, üretim aşamalarını bölme ve sınırlı hammaddeleri en etkin şekilde kullanmayı gerektirdiğini kaydeden proje Danışmanı Dr. Hüdai Kara da “Bunların gerektiğinde sürdürülebilir kaynaklar ile değiştirilmesi de sağlanarak çevreye duyarlı üretim olanakları sunuluyor. Tüm bu süreçler; yeni ürün geliştirmede enerji, su ve kimyasal madde tüketiminin hesaplanarak pazarlamada bir araç olarak kullanılması fırsatı da doğuruyor. Firmalarımız, sürdürülebilirlik faaliyetlerine katkı sunacak ve oldukça faydalı geçen eğitimler sonucunda daha temiz bir üretime odaklanacak” dedi.

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