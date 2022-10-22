Tekstil sektörü Bursa'da buluştu

Türk tekstili sektörünün makina ve sistemleri noktasında dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle Bursa’da 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu, sektör ve paydaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile 2 gün planlanan program kapsamında tekstil makinaları üreticileri ile kullanıcıları, akademisyenler ve akademik odaların temsilcileri, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nda bir araya geldi.

ÜSTÜN: 30. YIL İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLDU

Bursa’da tekstil sektörünün makina ve sistemlerde dışa bağımlılığı azaltma adına çok önemli bir sempozyum gerçekleştirildiğini belirten TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün, “TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası olarak 30’uncu yılımızı kutlarken böylesine önemli bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki tekstil sektörünün gelişimi noktasında büyük kazanımlara vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

GÜRLER: BURSA’NIN BİRİKİMİ, ÜRETİCİYE AKTARILMALI

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hale Kaya Gürler de “Sempozyumda hedeflediğimiz en önemli çıktılar; iş/süreç geliştirme çalışmaları yapmak, ortak iş birliğinin oluşturulmasını sağlamak, pazar fırsatlarına odaklanmak. Bursa’nın bilgi ve birikimi, üreticilere mutlaka aktarılmalı. Bu bilinçle yaptığımız sempozyum ile pazar fırsatlarının ortaya çıkmasına ve iş birliklerinin temellerinin atılmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

KILAVUZ: TEKSTİLDE DİJİTALLEŞME KAÇINILMAZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise “Mühendislik Fakültesi kadromuz, sektörün ve ülkenin tıkandığı noktalarda önümüzü görmemizi sağlayacak yetkinlikte. Bununla gurur duyuyoruz. Tekstil Mühendisliği bölümümüze ilginin sürekli artması da mutluluk verici. Makine Mühendisliği Bölümü de çok iyi iş birliği olmalı. Otomasyon, dijitalleşme ile makineleşme anlamında ileri seviyelere ulaşmalıyız. Hedefimiz bu olmalı. Kapasitemiz de bilgi-birikimimiz de var. ” şeklinde konuştu.

NALBANT: EN BÜYÜK 3. MAKİNA İHRACATÇIYISIZ

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant da “Geçen yıl 1 milyar dolara yakın makine ihraç ettik, 2,4 milyar dolarlık da makine ithal ettik. Tekstil ülkesi olsak da makine ve sistemlerini ağırlıklı olarak ithal ediyoruz. Dünyada toplamda 3’üncü en büyük tekstil makinası ihracatçısı konumundayız. Dolayısıyla tekstil makinalarını kendi teknolojilerimizle üretip sektörü geliştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

KANDİL: YERLİ MAKİNA KULLANMALIYIZ

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Denetleme Kurulu Üyesi ve İpekiş Genel Müdürü Aşkın Kandil de “Firma olarak biz yerli makine kullanmayı tercih ediyor ve büyük başarıyla da bunu sürdürüyoruz. Buradan da sektör temsilcilerine güvenle kullanın diye çağrıda bulunuyoruz. Kullanırken bu makinelerin geliştirilmesine de katkı vermeliyiz. Milli ve yerli sanayi için bunu yapmak durumundayız” dedi.

YOL HARİTASI VE STRATEJİLER ELE ALINDI

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Eren, ‘Tekstil Makineleri Sektörüne Genel Bakış’ konulu sunum yaparken açılış paneli de makine üreticilerinin yol haritalarını ve stratejilerini belirleme amacıyla ‘Tekstil Sanayi Temsilcilerinin Perspektifinden Türk Tekstil Makine Sektörü’ başlığı altında gerçekleştirildi. Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Bader Arslan’ın moderatörlüğündeki panele Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Canbolat, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Necat Altın, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram katıldı.