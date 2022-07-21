'Tekstil Mühendisliği'ni seçenlere burs ve garantili iş

Türk Moda Endüstrisi tüm olanaklarını Z kuşağının önüne serdi.İZMİR (İGFA) - Türk Moda Endüstrisi, daha katma değerli ihracat için Tekstil Mühendisliği’ni tercih eden başarılı gençlere karşılıksız burs ve iş garantisi sunuyor.



“Tercihim Tekstil Mühendisliği” projesiyle toplam 233 öğrencinin burs almasını sağlayan moda endüstrisi, 2022 yılında da meslek seçimi yapacak başarılı gençleri sektöre kazandırmak istiyor.



Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin Türkiye ekonomisine en fazla döviz girdisi sağlayan sektörlerden olduğunu hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, iki sektörün toplam ihracatının 30 milyar dolar olduğunu vurguladı.



Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçı sektörü olduklarını yaklaşık 20 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdiğini anımsatan Eskinazi, "AB’nin en büyük ikinci tekstil ve hammaddeleri tedarikçisi, en büyük üçüncü hazır giyim tedarikçisiyiz. Dünyada elyaf üretiminden hazır giyim üretimine kadar tekstil ve hazır giyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarını gerçekleştirebilen birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Sektörümüz, üretim ve istihdamdaki ağırlığıyla, sürekli büyüyen ve pozitif yönde ayrışan, gençlerimizin kendi kabiliyetine göre, isteklerine göre yön seçebilmelerinin mümkün olduğu, çok çeşitli çalışma sahalarına sahip dinamik sektörlerden biri. Örme, dokuma, boyama, iplik, konfeksiyon alanları yanında, ARGE, imalat, satış, pazarlama, tekstil makinalarının hepsi tekstil mühendisliğinin alanına giriyor. Gençlerimizi Tekstil Mühendisliği’ni tercih etmeye davet ediyoruz" dedi.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, firmaların nitelikli tekstil mühendisliği ihtiyacına cevap verebilmek için Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile ‘Tekstil Mühendisliği Algısının Geliştirilmesi’ projesini yürüttüklerinden bahsetti. İstihdam açısından değerlendirmelerde bulunan Sertbaş, perakende sektörü dahil 2 milyonu aşkın çalışanımız var. Kadın istihdamında ise yüzde 50’ye ulaşıyoruz. Tekstil ve hazır giyim sektörleri ihracatı birim fiyatı 7,3 dolar. Türkiye ortalamasından 7 kat daha katma değerli ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.