TEKNOSİAD'ın rotası Bosna Hersek

Bursa merkezli kurulan ve 2022 yılı Eylül ayında olağan genel kurulunu gerçekleştiren Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği TEKNOSİAD, Ankara ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Ambassador Adis Alagic'i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - TEKNOSİAD Genel Başkanı Ayhan Küçükkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Atilla Ödünç, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Ambassador Adis Alagic'i makamında ziyaret ederek Türkiye ile Bosna Hersek arasında teknoloji transferi, yatırım ve işbirliği çalışmaları, eğitim ile ticaret üzerine görüşmeler gerçekleştirdiler.

Büyükelçi Alagic: TEKNOSİAD'ı Bosna Hersek'te ağırlamaktan gurur duyarız

Türkiye'de gerçekleştirilen teknoloji yatırımlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Ambassador Adis Alagic; Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği TEKNOSİAD heyeti ile derneğin Kurucu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Büyükelçi Alagic; "Türkiye ile Bosna Hersek arasında ticaretin geliştirilmesi ile birlikte her iki ülkede eğitim, teknoloji, sanayi ve daha birçok alanda işbirliklerinin güçlendirilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kardeş iki ülkenin halklarının birlik ve beraberliğinin güçlenmesi için TEKNOSİAD Yönetim Kurulu ve Üyelerini Bosna Hersek'e davet ediyorum. TEKNOSİAD heyetini Bosna Hersek'te ağırlamaktan gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Atilla Ödünç; "TEKNOSİAD yerli ve milli markamız"

Türkiye'nin her açıdan Türk Dünyası için fırsatlar ürettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı çıkışının büyük bir önem taşıdığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Atilla Ödünç; "Bosna Hersek ile Türkiye'nin yüzyıllar öncesine dayanan kök bağları, vatandaşlarımızın ayrı coğrafyalarda kardeş halklar olarak güçlenmesine vesile olmuştur. Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Ambassador Adis Alagic'i Kurucu Üyesi olmaktan gurur duyduğum Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği TEKNOSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile ziyaret etmek heyecan verici. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim'de Bursa Gemlik'te banttan indirdiği TOGG aracımız bize gösterdi ki, teknolojinin yeni üssü Türkiye. Birçok alanda olduğu gibi teknoloji ve sanayi alanlarında yerli ve milli markalar üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin gücünü yeni yerli ve milli markamız TEKNOSİAD ile daha üst seviyelere taşıyacağımızdan şüphem yok. Bugün buraya TEKNOSİAD Genel Başkanımız Ayhan Küçükkaya ve beraberinde Başkan Yardımcıları Ethem Okumuş, Ümit Çelek ve Ömer Küçükkaya ile geldik. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki teknoloji ve her türlü yatırım bağlarımızı güçlendirmek için ilk adımı hep beraber atmış bulunmaktayız. Bizi ziyadesiyle ağırlayan değerli Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Ambassador Adis Alagic'e ev sahipliği için müteşşikiriz. Türkiye ile Bosna Hersek arasında artık yeni bir bağımız var. Bu bağın adı TEKNOSİAD. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hareketi olarak hayata geçen TEKNOSİAD'ın Bosna Hersek yatırımları şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Küçükkaya; "Bosna Hersek öncelikli yatırım bölgemiz"

Türkiye'nin gücünü sınamak isteyenlere en iyi cevabın teknoloji yatırımları alanında verildiğini ifade eden TEKNOSİAD Genel Başkanı Ayhan Küçükkaya; "Bosna Hersek ile Türkiye arasında hayata geçirilen eğitim ve staj faaliyetleri kapsamında onlarca gencimiz Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eğitimler alıyor. Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Ambassador Adis Alagic'in büyük emek harcadığı bu projeye bizlerde her türlü katkıyı sunacağız. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Şefik Caferoviç ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında gerçekleştirdikleri ikili görüşmeler her iki ülke için verimli sonuçlar ortaya çıkardı. Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği olarak öncelikli yatırım bölgesi olarak Bosna Hersek'i belirledik. Bosna Hersek gençlerinin yerli ve milli Türk teknolojileri ile her alanda güçlenmelerini sağlarken, aynı zamanda; eğitim, ticaret, sanayi, inşaat ve medya alanlarında önemli yatırımlar planlıyoruz. Bize bugün ev sahipliği yapan değerli dost ve kardeş Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Ambassador Adis Alagic ile tüm ekibine ve bu süreçte büyük emekleri bulunan Bursa Fahri Konsolosumuz Sayın Muzaffer Çilek'e şükranlarmızı sunuyoruz. TEKNOSİAD olarak her daim Türk Dünyası'nın yanındayız. Bursa demek Bosna Hersek demektir. İki kardeş ülke ve iki kardeş şehir artık birbirlerine daha yakın" dedi.