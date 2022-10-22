Teknopark İstanbul’da 'Açık Kapı' etkinliği

Teknopark İstanbul’da çalışmalarını sürdüren ulaştırma ve lojistik odaklı 8 girişim, 20 Ekim tarihinde 6’ncısı gerçekleşen “Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde yatırımcılar ve kurumsal firma temsilcileri ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçilerinden Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla gerçekleştirdiği girişimci- yatırımcı ve firma buluşmalarının altıncısını 20 Ekim’de düzenledi. "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" adıyla Kurtköy’deki Teknopark İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, hem girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek veriyor hem de sermaye desteği bulmaları için yatırımcılar ile aralarında köprü görevi görüyor.

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation’da düzenlenen buluşmada güçlü kurum ve firmalar, ulaştırma ve lojistik odaklı girişimleri tanıma imkânı buldu. Yeni ortaklıkların oluşmasına zemin hazırlayan girişimci-yatırımcı ve firma buluşmasında toplam 8 girişim, proje ve ürünlerini yatırımcılara ve kurumsal firma temsilcilerine bire bir anlatarak iş birliği ve sermaye desteği bulma şansı yakaladı.