Teknopark İstanbul yeni kapılar açıyor

Teknopark İstanbul’da çalışmaların sürdüren robotik odaklı 7 girişim, 10’uncusu düzenlenen ‘Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma’ etkinliğinde, potansiyel yatırımcılar ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek projelerini tanıtma fırsatı buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçilerinden Teknopark İstanbul, düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler yoluyla girişimcileri yatırımcılar ve iş dünyasından önde gelen firmalarla buluşturarak; projelerinin satışa dönüşmesi, satışlarının ölçeklenmesi ve yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu amaçla kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla geleneksel olarak ‘Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma’ etkinlikleri düzenleyen Teknopark İstanbul, bu etkinliklerin 10’ncusunu robotik teknolojiler odağında gerçekleştirdi.

Cube Incubation’da düzenlenen 10. Açık Kapı etkinliği, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, etkinlikte sergilenen yenilikçi iş birliği modellerinin, girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladığı konuşmasında, “Bu etkinlikler, girişimlerimiz ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. Girişimcilerimiz, TÜBİTAK, THY Teknik ve ASELSAN gibi büyük kurumlara projelerini anlatma şansı yakalıyor. Bu sayede yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlanıyor” dedi.

Teknopark İstanbul, kuracağı girişim sermayesi yatırım fonu ile önümüzdeki dönemde start-upları kendi de desteklemeye başlayarak girişimci sayısını artıracak.