Teknopark İstanbul 53 firmayla SAHA EXPO’ya damga vurdu

Teknopark İstanbul, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO’ya, fuar genelindeki yüzde 10’unu oluşturan 53 firma ile katılarak göz doldurdu.İSTANBUL (İGFA) - Teknopark İstanbul, Savunma sanayiinin devleriyle Türk firmalarını buluşturan üçüncü SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda son teknoloji ve yenilikçi çözümlerini görücüye çıkardı. 25-28 Ekim tarihlerinde Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmanın yer aldığı fuarda Teknopark İstanbul, 51 Ar-Ge ve 2 kuluçka firmasıyla projelerini sergiledi.

Türkiye’nin marka değeri olan yenilikçi teknolojilerin uluslararası arenaya çıktığı SAHA EXPO’ya katılan Türk firmalarının yüzde 10’u Teknopark İstanbul çatısı altında faaliyet gösteriyor. 876 firma ve 24 üniversitesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği fuarda bu yıl firma kümelenmeleri, geçmiş yıllara göre daha yüksek bir katılımla gerçekleşti. Farklı ülkelerden 10 bakan, 203 resmi ve 115 ticari delegasyonun katıldığı fuar boyunca girişimci ve temsilciler, Teknopark İstanbul tanıtımı gerçekleştirdi.

YERLÜ ÜRETİM POTANSİYELİ

2 yılda bir yapılan SAHA EXPO Fuarı, savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayiine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği platform olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin savunma, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisinde yerli üretim potansiyelinin sergilendiği fuar, Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65 bin sanayi firmasının gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerjiye dönüştürme hedefi doğrultusunda kurulan SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği tarafından düzenleniyor