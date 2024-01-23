Teknoloji Üssü'nde 100 bininci kamera üretildi

2 milyon euronun üzerinde sermaye ile Gebze Bilişim Vadisi’nde kurduğu üretim merkezinin açılışını Ekim ayında gerçekleştiren Büyütech, bu merkezden 100 binin kamerasını üretti.KOCAELİ (İGFA) - Otomobil sınıfı kamera teknolojilerinde Türkiye’nin ilk üretim merkezinin açılışını Ekim ayında yapan Büyütech'in Teknoloji Üretim Merkezi’nde 100 bininci kamera geçtiğimiz ay üretildi.

Aralık ayının sonunda 100 bininci kamerasını üreten şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş; kamera tabanlı olarak geliştirdikleri yeni teknolojilerle uluslararası bir marka oluşturmak için yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.

“Hedef Sıfır” yaklaşımı ile trafik kazasız bir dünya oluşturma vizyonlarının altını çizen Düztaş, 2023 yılı Ekim ayında 4,23 milyon dolar yatırım aldıklarını, 2024 yılı içinde daha yüksek bir yatırım turu ile büyümeye devam edeceğini kaydetti. Düztaş; yıllık 800 bin üretim kapasitesine sahip olan Kamera Teknolojileri Üretim Merkezi’nin 2026 yılı sonunda ise üretim kapasitelerini 3 milyona çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.