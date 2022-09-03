TEKNOFEST’e yoğun ilgi

Ülkemizin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için yola çıkan TEKNOFEST, Samsun’da 4. gününde de coşku ve heyecanla sürüyor. Her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği festival, 7’den 70’e herkesi büyülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yüz binlerce insanımızın akın ettiği festivalde son 2 gün kaldı. Herkesi bu muhteşem ambiyansı yaşamaya ve standımızı görmeye davet ediyorum” dedi.

SAMSUN (İGFA) – TEKNOFEST Türk Yıldızları, Solotürk Akrobasi Timi, Akıncı, Hürkuş, Atak Helikopteri milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri ile renk kattığı festival, yerli ve yabancı katılımcıların olduğu etkinliklerle ziyaretçilerine dolu dolu anlar yaşatıyor. Hava ve kara araçlarının sergilendiği, ‘Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun...’ idealiyle başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların beğenisine sunulan yerli ürünler, herkesin gurur kaynağı oluyor.

Planetaryum, çeşitli atölyeler ve seminerler gibi eğitsel faaliyetlerin yanı sıra ana sahne konserleri, dikey rüzgar tüneli ve gençlik alanları gibi eğlenceli faaliyetlerin yer aldığı TEKNOFEST’te Büyükşehir Belediyesi standı her geçen gün yoğun ilgi görüyor.

Birebir ölçülerindeki Formula 1 aracına binmek için sıraya giren gençlerin yanı sıra VR gözlüğü ile hem oyun oynamak hem de Samsun’un sokaklarında tur atmak isteyen çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan dikkat çekiyor. Kütüphane ve Saathane Meydanı maketlerinin yer aldığı stantta bir tarafta kenevirden yapılan ürünler tanıtılırken, kurulan dev ekranlarda da Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri ve hizmetleri anlatılıyor.

TEKNOFEST’in 4. gününde değerlendirmeler yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün 4. gün ve coşku, heyecan hiç dinmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ilgisi muhteşem. Her stant birbirinden güzel. Biz de Büyükşehir olarak hazırladığımız stantla TEKNOFEST’e damga vurduğumuzu düşünüyorum. Hem teknolojik etkinliklerle hem de çeşitli ikramlarla vatandaşlarımızın TEKNOFEST’ ten en üst düzey memnuniyetle ayrılması noktasında çaba gösteriyoruz. Son iki gün kaldı, bu coşkuyu artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Herkesi önce festivale davet ediyorum. Buraya gelenlerde bizim standımızı görmeden dönmesin diyorum” ifadelerini kullandı.