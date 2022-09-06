TEKNOFEST bereketi! Tam 6 günde 1 milyon insanı taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ, 30 Ağustos– 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen TEKNOFEST boyunca tramvay ile toplam 920 bin 880 yolcuya ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.SAMSUN (İGFA) - Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivali TEKNOFEST için Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzbinlerce kişiyi alana ücretsiz taşıdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, TEKNOFEST etkinlikleri, konser ve sınav organizasyonları da dahil tempolu bir hafta geçiren Samsun’da 30 Ağustos– 4 Eylül tarihleri arasında raylı sistem ile toplam 920 bin 880 yolcuya ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.

Raylı Sistem işletme faaliyetleri sürdüren SAMULAŞ, 27 tramvay ile günlük 314 olarak planlanan seferlere 38 ek sefer dahil ederek toplam 1912 sefer ile 50 bin 814 kilometre yol kat etti. Tramvaylar vatandaşları gitmek istediği yere ulaştırdı.

Tüm etkinler kapsamında 92 vatman 7 kontrol merkezi personeli, 129 güvenlik ve saha görevlisi, 10 teknik personel, 3 şef, 6 amir ve diğer tüm SAMULAŞ çalışanları 06.15– 00.00 saatleri arasında güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti için görev aldı. SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler, “Başkanımızın çizdiği vizyon ve talimatları doğrultusunda çalışma disiplinini elden bırakmayıp sorunsuz bir şekilde son derece yoğun bir hafta geçirdik. Halkımızın da memnuniyetlerini ifade etmesi çalışma azmimizi daha da artırmıştır” ifadelerini kullandı.